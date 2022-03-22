YÖKDİL SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | YÖKDİL 1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçlarına nasıl bakılır?

YÖKDİL 1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL 1 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 29 Mart'ta ilan edilecek. Ancak bu tarihin ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene çekilmesi gündemde. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YÖKDİL adayları sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Yapılan duyuruda adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği belirtildi.

👉YÖKDİL 1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI