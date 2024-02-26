YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder.
* Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL'den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).
*Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).
* Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.
* TUS, DUS ya da EUS'a girecek olan adayların YÖKDİL'den en az 50 puan almaları gerekmektedir.
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100]formülü kullanılacaktır.
YÖKDİL'DEN 70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder. YÖKDİL'den 70 puan almak için 56 net gerekir.
YÖKDİL puanı hesaplanırken;
4 doğru 5 puan,
8 doğru 10 puan
12 doğru 15 puan
16 doğru 20 puan
20 doğru 25 puan
24 doğru 30 puan
28 doğru 35 puan
32 doğru 40 puan
36 doğru 45 puan
40 doğru 50 puan
44 doğru 55 puan
48 doğru 60 puan
52 doğru 65 puan
56 doğru 70 puan
60 doğru 75 puan
64 doğru 80 puan
68 doğru 85 puan
72 doğru 90 puan
76 doğru 95 puan
80 doğru 100 puan olarak değerlendirilir.