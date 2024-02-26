YÖKDİL 1 sınavı yla birlikte adaylar internet arama motorlarında 'YÖKDİL yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı ÖSYM ve diğer detaylar...

YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir: