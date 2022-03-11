YÖKDİL iptal mi edildi? 2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi? ÖSYM açıklaması geldi ve detaylar arama motorları üzerinden başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her sene düzenlediği YÖKDİL sınavına bu hafta sonu katılacak olanlar yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından sınavla ilgili erteleme kararı olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte güncel gelişmeler...
YÖKDİL İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?
YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son duyuruları takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. ÖSYM'den YÖKDİL'in iptal edileceğine ilişkin bilgi gelmedi.
2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek