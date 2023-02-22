YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ || YÖKDİL sınavı geç başvuruları hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 12 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruların sona erdiği sınav ile ilgili geç başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı tarih güncellendi.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 12 Mart'ta yapılacağı duyurulan YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihine ertelendi. Geç başvuru tarihleri ise 24-27 Şubat olarak güncellendi.
ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.