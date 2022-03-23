YÖKDİL 1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | YÖKDİL sonuçlarına nasıl bakılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava binlerce aday katılım gösterdi. Gözler şimdi sonuç tarihinde. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 1 sonuçlarına nasıl bakılır? İşte yanıtları...
YÖKDİL 1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL 1 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 29 Mart'ta ilan edilecek. Ancak bu tarihin ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene çekilmesi gündemde. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
YÖKDİL adayları sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Yapılan duyuruda adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği belirtildi.
YÖKDİL SORULARI, CEVAPLARI YAYINLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir" denildi.