ÖĞRENCİ AFFINDA KAPSAM GENİŞLEDİ YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı kazanan ancak süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.

YÖK öğrenci affında kapsamı genişletti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.