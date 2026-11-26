YÖK öğrenci affının kapsamını genişletti: 2026 DGS ve iki tamamlama programında kayıt yaptıramayanlar da aftan yararlanabilecek
YÖK, öğrenci affının kapsamını genişleten yeni bir karar aldı. 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı kazanan ancak normal ve mazeret kayıt sürelerinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun aldığı karar üniversitelere bildirildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı kazanan ancak süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.
ÖĞRENCİ AFFINDA KAPSAM GENİŞLEDİ
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı.
Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.
KARAR ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım'daki toplantısında alınan karar, üniversitelere bildirildi.
YÖK daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık'tan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.