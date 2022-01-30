YKS'ye girecek öğrencilere 1000 TL verilecek! Başvurular başladı! İşte Esenler Belediyesi 1000 TL öğrenci yardımı başvuru şartları...

2022 yılında YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise Şubat'ın 11'inde başlayacak. Lise 12. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken Esenler Belediyesi güzel bir haber verdi. Öğrenciler sınava hazırlanırken bir çok masraf oluşuyor. Kalem, silgi, defter, A4 kağıdı, test kitabı gibi ihtiyaçlar oluşuyor. Esenler Belediyesi de öğrencilere ihtiyaçlarını gidermeleri için 1000 TL yardımda bulunacağını duyurdu. İşte başvuru hakkında bilgiler...
Esenler Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere eğitim desteği verileceği duyuruldu.
Buna göre Esenler sınırları içerisinde oturan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere 1000 TL eğitim desteği verilecek. Müracaatlar internet üzerinden sağlanacak. Adayların gerekli şartları taşıması gerekiyor. Peki bu şartlar neler?
ESENLER BELEDİYESİ 1000 TL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Esenlerde ikamet etmek
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda örgün eğitim almak,
-Üniversite Sınavına hazırlanmak,
-Lise 12. sınıf öğrencisi olmak.