YKS’de yığılma ne demek, olursa ne olur? 2024 YKS yığılma neden olur? Puan yetmesine rağmen...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler, sınavın bekledikleri kadar zor olmadığını düşündükleri için, bu durumun sınav sonuçlarına etkisi konusunda endişeler taşıyorlar. Peki, YKS'de yığılma olursa ne olur? İşte detaylar...

YKS YIĞILMA NE DEMEK, OLURSA NE OLUR? YKS'de yığılma terimi, birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puan farklarıyla olmasını ifade eder. Bu durum, özellikle sınavın orta derece zorluktaki sorularıyla karşılaşıldığında görülebilir.