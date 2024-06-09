YKS’de yığılma ne demek, olursa ne olur? 2024 YKS yığılma neden olur? Puan yetmesine rağmen...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler, sınavın bekledikleri kadar zor olmadığını düşündükleri için, bu durumun sınav sonuçlarına etkisi konusunda endişeler taşıyorlar. Peki, YKS'de yığılma olursa ne olur? İşte detaylar...
YKS YIĞILMA NE DEMEK, OLURSA NE OLUR?
YKS'de yığılma terimi, birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puan farklarıyla olmasını ifade eder. Bu durum, özellikle sınavın orta derece zorluktaki sorularıyla karşılaşıldığında görülebilir.
Örneğin, sınavda orta derece zorluktaki soruların bulunması durumunda, 420 puan alan bir öğrenci 22.000'inci sıralamaya, 422 puan alan bir öğrenci ise 35.000'inci sıralamaya girebilir. Aradaki sadece 2 puanlık fark, ancak 13.000 sıra farkıyla sonuçlanır. Bu durumda, "yığılma" olarak adlandırılan bir durum meydana gelir.