YKS’de OBP puanı ile tercih yapılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2024? OBP puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS maratonunun son etabı olan üniversite tercihleri, adayları heyecanlandırırken bir yandan da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. "Ya istediğim bölümü kazanamazsam?", "Tercih yapıp yerleşemezsem puanım düşer mi?" gibi endişeler, adayların ve ailelerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle tercih döneminin son günlerine doğru artan bu soru işaretlerine açıklık getirerek, adayları rahatlatmak oldukça önemli.
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.