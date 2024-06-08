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YKS TYT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 2024 YKS sözel, sayısal zor muydu, kolay mıydı? TYT Matematik, Türkçe, Kimya, Tarih, Fizik nasıldı?

8 Haziran Cumartesi günü, milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren hayallerindeki üniversiteye gidebilmek için sınav salonlarına akın etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ayağı, öğrencilerin akademik yeteneklerini ölçmek için önemli bir kıstas olarak kabul ediliyor. Peki, bu yılın sınavı öğrencilerin beklentilerini karşıladı mı? İşte, 2024 YKS TYT sınavına dair detaylı bir değerlendirme.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 11:24 Güncelleme 08 Haziran 2024, 11:24
YKS TYT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 2024 YKS sözel, sayısal zor muydu, kolay mıydı? TYT Matematik, Türkçe, Kimya, Tarih, Fizik nasıldı?

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8 Haziran Cumartesi günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan TYT, yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü bir sınav olarak geride kaldı. Bu sınav, öğrencilerin sayısal ve sözel alandaki yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sınav sonrası öğrencilerin ilk gündem maddesi ise TYT sorularının zorluğu ve kolaylığı oldu. İşte, 2024 YKS TYT soru yorumlarına dair detaylı bilgiler...

YKS TYT YORUMLARI 2024

YKS TYT yorumları, sınavın bitiminin akabinde öğrencilerden gelen dönütlere göre haberimizin içerisine eklenecektir.

SINAV MERKEZLERİNİN KAPILARI KAPANDI

Kapıların kapanmasına dakikalar kala okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarıldı, öğrenciler ise hızlıca kapıdan içeri girme telaşı yaşadı. O anlarda kapı girişlerinde yoğunluk oluştu.

Saatlerin 10'u göstermesiyle de sınav merkezlerinde kapılar kapandı. Bu dakikadan itibaren gelen adaylar artık binalara alınmayacak. Kapılar sınavın sona vermesinden 45 dakika öncesine yani 12.15'e kadar açılmayacak. Adayların geleceklerini belirleyecek sorularla yüzleşmesine sadece 15 dakika var. Saat 10.15 itibarıyla 3 milyonun üstünde aday, sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde, Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplam 245 sınav merkezinde düzenleniyor.

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru sorulacak. Toplam 120 sorunun yer alacağı sınavda süre 165 dakika olacak. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabacı Dil Testi (YDT) ise yarın gerçekleşecek.

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