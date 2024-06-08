YKS TYT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 2024 YKS sözel, sayısal zor muydu, kolay mıydı? TYT Matematik, Türkçe, Kimya, Tarih, Fizik nasıldı?

8 Haziran Cumartesi günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan TYT, yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü bir sınav olarak geride kaldı. Bu sınav, öğrencilerin sayısal ve sözel alandaki yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sınav sonrası öğrencilerin ilk gündem maddesi ise TYT sorularının zorluğu ve kolaylığı oldu. İşte, 2024 YKS TYT soru yorumlarına dair detaylı bilgiler...
YKS TYT YORUMLARI 2024
YKS TYT yorumları, sınavın bitiminin akabinde öğrencilerden gelen dönütlere göre haberimizin içerisine eklenecektir.
SINAV MERKEZLERİNİN KAPILARI KAPANDI
Kapıların kapanmasına dakikalar kala okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarıldı, öğrenciler ise hızlıca kapıdan içeri girme telaşı yaşadı. O anlarda kapı girişlerinde yoğunluk oluştu.
Saatlerin 10'u göstermesiyle de sınav merkezlerinde kapılar kapandı. Bu dakikadan itibaren gelen adaylar artık binalara alınmayacak. Kapılar sınavın sona vermesinden 45 dakika öncesine yani 12.15'e kadar açılmayacak. Adayların geleceklerini belirleyecek sorularla yüzleşmesine sadece 15 dakika var. Saat 10.15 itibarıyla 3 milyonun üstünde aday, sınav salonlarında ter dökmeye başladı.