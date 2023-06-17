YKS bugün 3 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav soruları genellikle sınavın her oturumunda çeşitli zorluk seviyelerinde sorular içeriyor. Bu kapsamda özellikle sınav sonrası sınavın zor olup olmadığını merak ederek sosyal medya üzerinden yapılan yorumları okuyor. Peki, YKS Türkçe zor muydu, kolay mıydı? YKS 2023 TYT Türkçe soruları nasıldı, zor mu, kolay mı? İşte merak edilenler!
YKS TÜRKÇE ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Adayların çoğu sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda Türkçe sorularının biraz zor olduğunu ifade ediyor.
İşte o yorumlardan bazıları: