YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?



YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.