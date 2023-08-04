YKS tercihi yapan adaylara uyarı geldi! Kaçıran yanacak! O detay mühim! Saat 23.59’da...

YKS tercihi yapan adaylara duyuru yapıldı. O detayı sakın atlamayın! Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden yapılıyor. Tercih süreci devam ederken adaylar için gelen son dakika bilgiler yakından takip ediliyor. Son olarak YKS tercihleri hakkında duyuru yapıldı. Peki YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte bilinmesi gerekenler...
YKS 2023 TERCİHLERİ İÇİN KRİTİK SAAT!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) tercihleri 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri saat 23.59'da sona erecek.
Adayların aksilikleri karşı işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.
YKS tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden yapılıyor.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS tercih sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra 28 Ağustos'tan önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.