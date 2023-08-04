YKS tercihi yapan adaylara uyarı geldi! Kaçıran yanacak! O detay mühim! Saat 23.59’da...

YKS tercihi yapan adaylara duyuru yapıldı. O detayı sakın atlamayın! Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden yapılıyor. Tercih süreci devam ederken adaylar için gelen son dakika bilgiler yakından takip ediliyor. Son olarak YKS tercihleri hakkında duyuru yapıldı. Peki YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte bilinmesi gerekenler...