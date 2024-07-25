YKS tercih yapamıyorum, neden? ÖSYM tercih ekranı neden açılmadı? YKS tercihleri saat kaçta başlayacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Adaylar, ÖSYM'nin açtığı tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu noktada, "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?" soruları sıkça soruluyor. İşte YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas YKS tercih robotu aracılığıyla yapılacak üniversite tercihleri hakkında detaylar:

2024 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI? 2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor! ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 25 Temmuz 2024 Perşembe (bugün) başlıyor ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek. 9 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.