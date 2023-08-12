YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2023! 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve güncel haber kaynaklarını yakından takip ederek sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda güncel bilgiye ulaşabilirler.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI