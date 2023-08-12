PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Eğitim Haberleri

YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2023! 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları tarihi

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanla beklenen tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce genç, sınavdan elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına göre hayalini kurdukları üniversiteye adım atma umuduyla sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 23:38
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2023! 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve güncel haber kaynaklarını yakından takip ederek sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda güncel bilgiye ulaşabilirler.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİHLERİ 8 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Yani YKS tercihleri dün sona erdi.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanan YKS tercihleriyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.


SON DAKİKA