YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2023! 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve güncel haber kaynaklarını yakından takip ederek sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda güncel bilgiye ulaşabilirler.
ÖSYM YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİHLERİ 8 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Yani YKS tercihleri dün sona erdi.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanan YKS tercihleriyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.