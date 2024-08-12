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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih (yerleştirme) ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite kayıt tarihleri 2024-2025!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu tamamlandı. 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen tercih döneminde, adaylar geleceklerini şekillendirecek üniversite bölümlerini seçme konusunda büyük bir mücadele verdi. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM’den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, adaylar ve aileleri arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 08:35 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 08:35
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite kayıt tarihleri 2024-2025!

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun son etabı olan tercih işlemleri sona erdi. 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tercih heyecanını yaşayan adaylar, şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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