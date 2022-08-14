YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI? 2022 YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklandı duyurusu

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI? 2022 YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite giriş sınavı için sonuç sorgulama yapılıyor. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM son dakika açıklandı duyurusu...
YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den duyuru yapılması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Öte yandan sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI