YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 || Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih dönemi sona erdi. Üniversite adayları ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden tercihlerini tamamladı ve şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki 2025 YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte erişime açılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 12:00
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih dönemi tamamlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. İşte merak edilen detaylar...

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı.

Geçen yıl, YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl ise 2025 YKS sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar ilan edilmesi bekleniyor.

YKS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

  1. Gerekli bilgiler: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
  2. Şifre sorununda seçenekler: ÖSYM "Şifremi Unuttum" veya e-Devlet girişi ile sisteme erişim
  3. YKS sonuç ekranında adaylar:
  4. Yerleştikleri üniversite ve bölüm
  5. Puan türü
  6. Tercih sıralaması gibi bilgileri detaylı şekilde görebilecek.

YKS Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

  • Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak.
  • E-kayıt: Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, belirlenen tarihlerde online kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
  • Şahsen kayıt: E-kayıt yapamayan adaylar, kayıt süresi içinde üniversitelere doğrudan başvuruda bulunabilecek.
  • 2025 yılı için üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak planlandı.

ÖSYM, yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi duyuruyu yayınladığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.

