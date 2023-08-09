YKS TERCİH SONUÇ: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuç tarihi

Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 338 bin 009 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi.

Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534 aday sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi.

2023 YKS sınavında; Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan, 2 milyon 995 bin 638 aday sınava katıldı, 531 bin 805 aday sınava girmedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavdan önce yaptığı açıklamada 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirterek, sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği illerde 900 bine yakın adayın YKS başvurusu yaptığını dile getiren Ersoy, "Geçen sene aynı bölgeden 550 bin başvuru gelmişti, bu yıl 350 bin artış oldu. ÖSYM olarak, tüm deprem bölgesinde sınavın sağlıklı şekilde yapılması için de gereken tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın, ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 adayın katılacağını aktaran Ersoy, üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişinin katılacağını söyledi.