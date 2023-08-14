2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanla beklenen tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce genç, sınavdan elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına göre hayalini kurdukları üniversiteye adım atma umuduyla sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖSYM YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİHLERİ 8 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Yani YKS tercihleri dün sona erdi.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanan YKS tercihleriyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.