2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanla beklenen tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce genç, sınavdan elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına göre hayalini kurdukları üniversiteye adım atma umuduyla sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI