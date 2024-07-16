YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YÖK ATLAS tercih robotu ile tercih nasıl yapılır? YKS yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Kaç tercih hakkı var?

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. YKS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ