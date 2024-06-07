YKS SIRALAMA VE HAM PUAN HESAPLAMA TABLOSU 2024! TYT - AYT sıralama nasıl hesaplanır? YKS’de kaç net kaç puan? Sayısal, sözel, eşit ağırlık puan hesaplama!

2024 TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır. 2024 TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur. 2024 YKS puanı hesaplanırken TYT'nin %40'ı hesaplamaya dâhil edilir.

2024 YKS'ye katılan tüm öğrenciler için 1. Oturum olan TYT'ye girmek zorunludur. 2024 TYT'ye katılmayan adayların puan hesaplamaları yapılamaz. Ön lisans için TYT yeterlidir. Lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar hem TYT hem AYT oturumlarına katılmalıdırlar.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik : 3.00 puan

Fizik : 2.86 puan

Kimya : 3.1 puan

Biyoloji : 3.1 puan