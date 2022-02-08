YKS sınavı 2022 yılında ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı başvuru ücreti ve şartları!

Şubat ayına girmemizle birlikte milyonlarca aday YKS başvurusu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini yayınladı. Takvime göre YKS sınavı bu yıl Haziran ayında uygulanacak. Sınavdan aylar öncesinden başvurular alınmaya başlıyor. Adayların ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzuna göre hareket etmeleri gerekiyor. Peki 2022 YKS kılavuzu yayınlandı mı? YKS sınavı 2022 yılında ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı başvuru şartları neler? Üniversite sınavı başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru şartları neler? İşte yanıtları...

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanacak.YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.