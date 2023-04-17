YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023! ÖSYM YKS ( TYT, AYT, YDT) SINAV YERİ sorgulama ekranı! ÖSYM AİS giriş belgeleri açıklanma tarihi...

2023 ÖSYM YKS SINAV TAKVİMİ

2023 yılı YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Bu aralıklarda yapılacak olan YKS sınavının oturumlarından olan TYT, AYT ve YDT sınavları için ise açıklanmış olan tarih şu şekildedir;

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı yapılacaktır.