YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023! ÖSYM YKS ( TYT, AYT, YDT) SINAV YERİ sorgulama ekranı! ÖSYM AİS giriş belgeleri açıklanma tarihi...

YKS sınavına girecekler sınav giriş belgeleri hakkında araştırnalarını hızlandırdı. İşte YKS giriş yerleri açıklanma tarihi...
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
2023 ÖSYM YKS SINAV TAKVİMİ
2023 yılı YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Bu aralıklarda yapılacak olan YKS sınavının oturumlarından olan TYT, AYT ve YDT sınavları için ise açıklanmış olan tarih şu şekildedir;
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı yapılacaktır.