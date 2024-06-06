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YKS sınav yeri öğrenme ekranı! ais.osym.gov.tr YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! Giriş belgesi nasıl indirilir, çıktı alınır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek ve sınav giriş belgelerini almak için heyecanla bekliyordu. Geçtiğimiz hafta erişime açılan YKS sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri, adayların erişimine sunuldu.İşte ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:34 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:38
YKS sınav yeri öğrenme ekranı! ais.osym.gov.tr YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! Giriş belgesi nasıl indirilir, çıktı alınır?

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YKS'ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ais.osym.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. İşte YKS giriş yeri sorgulama ekranı...

YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak giriş yaptıktan sonra sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

YKS GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME VE İNDİRME EKRANI!

YKS GİRİŞ BEGESİ NASIL İNDİRİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Sınav başvuruları kısmından belgenizi görüntüleyerek 'Yazdır' butonuna tıklayın. Bu şekilde belgenizi PDF olarak indirebilir ve çıktı alabilirsiniz.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak. Adayların sınava girebilmeleri için 2024-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu.

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