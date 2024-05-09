YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu numarası nasıl öğrenilir? Üniversite sınavı ne zaman 2024? YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

2024 YKS'ye hazırlanan adaylar için merakla beklenen gelişmelerden biri de sınav giriş belgelerinin açıklanma tarihi. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav giriş yerleri, öğrencilerin sınav öncesinde hazırlıklarını tamamlamaları ve sınav günü için plan yapmaları açısından büyük önem taşıyor.