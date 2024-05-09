YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu numarası nasıl öğrenilir? Üniversite sınavı ne zaman 2024? YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

2024 YKS'ye hazırlanan adaylar için merakla beklenen gelişmelerden biri de sınav giriş belgelerinin açıklanma tarihi. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav giriş yerleri, öğrencilerin sınav öncesinde hazırlıklarını tamamlamaları ve sınav günü için plan yapmaları açısından büyük önem taşıyor.
2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.