PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu numarası nasıl öğrenilir? Üniversite sınavı ne zaman 2024? YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'nin en önemli akademik değerlendirme süreçlerinden biri olarak kabul edilir ve her yıl binlerce öğrenciyi üniversite kapılarına taşıyor. Bu sınav, öğrencilerin üniversite eğitimi alacakları alanları belirlemelerinde kritik bir role sahiptir. 2024 YKS giriş yerleri, öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline gelmiştir. Bu bilgiler genellikle sınavdan birkaç hafta önce, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgelerini görüntüleyebilirler. Bu belgelerde sınavın yapılacağı yer, sınavın saati ve adayın sınav salonundaki yer bilgisi gibi önemli detaylar yer alır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 08:08 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:08
YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu numarası nasıl öğrenilir? Üniversite sınavı ne zaman 2024? YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 YKS'ye hazırlanan adaylar için merakla beklenen gelişmelerden biri de sınav giriş belgelerinin açıklanma tarihi. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav giriş yerleri, öğrencilerin sınav öncesinde hazırlıklarını tamamlamaları ve sınav günü için plan yapmaları açısından büyük önem taşıyor.

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.



Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA