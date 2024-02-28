Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular tamamlanmış ve adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyorlar. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak 2024? Sınav yerleri belli oldu mu? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.



Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.