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YKS OPTİK ÖRNEĞİ 2024! YKS'de optik form nasıl doldurulur? ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayı unutursam ne olur?

2024-YKS, bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin 81 ilinde ve 245 sınav merkezinde, ayrıca KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleşecek. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. Sınavdan önce bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, YKS'de optik form nasıl doldurulur? ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayı unutursam ne olur? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 16:38 Güncelleme 07 Haziran 2024, 16:39
YKS OPTİK ÖRNEĞİ 2024! YKS’de optik form nasıl doldurulur? ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayı unutursam ne olur?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başlayacak.

OPTİK FORM ÖRNEĞİ

Optik Form Nasıl Doldurulur?

Optik formu doldurmak üzerindeki verilerin doğru okunması amacıyla oldukça önemli ve dikkatlice yapılması gereken bir iştir. Bireyler sınavlara girmeden önce optik formun nasıl hem doğru hem de hızlı bir şekilde doldurulmasına dair püf noktaları araştırır.

Optik formu doğru doldurabilmek için formun üzerinde hangi bilgilerin yer aldığını bilmek gerekir. Form bir kağıttan oluşmaktadır. Üzerinde ise ilgili bireyin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, sınıfı, numarası gibi sınava ait bazı kişisel bilgiler bulunmaktadır.

Bu bilgiler haricinde sınav esnasında kitapçıkta bulunan soruların cevaplarının işaretleneceği küçük yuvarlak kutucuklar bulunur. Bu kutucuklar her derse özgü olarak şekilde form üzerinde kategorilere ayrılır. Bu sayede öğrencinin işi kolaylaşır.

Örneğin Türkçe dersinin kutucukları Türkçe şeklinde belirtilir. Optik form doldurma işlemini bu bilgiler kapsamaktadır. Form doldurulurken kodlama sistemiyle doldurulur. Yani birey bu yuvarlak kutucukları tek tek doldurur.

Optik formda isim ve soy isimin kodlanması amacıyla harfler bulunur. Kişi kendi isminin harflerini tek tek kutucukların içini boyayarak doldurur. Optik formun kodlanmasında ilk sırada isim, soy isim gibi bireyin kişisel bilgileri gelir.

Sonrasında sınava geçiş yapan birey tek tek soruların cevaplarını optik forma kodlar.

YKS SORU KİTAPÇIĞINI İMZALAMAYI UNUTTUM NE OLACAK?

Adayların sınav esnasında soru kitapçığını işaretlemesi gerekiyor. Ve salon görevlileri tarafından da sık sık hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.

Adayların sınavda dikkat etmesi gerekenler ÖSYM YKS kılavuzunda duyuruldu. Kural ihlali yapan öğrencilerin sınavlarının geçersiz olduğu biliniyor. Sınav esnasında bilgileri cevap kâğıdı ve soru kitapçığına doğru kodladığınıza emin olmak zorundadır. Cevap kâğıdı ile kitapçığın bilgilerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek gerekiyor.

Kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad soyad, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini doldurmayı unutmayın. Soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki alanına yazıp kodlamanız gerekiyor.

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