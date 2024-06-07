YKS OPTİK ÖRNEĞİ 2024! YKS’de optik form nasıl doldurulur? ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayı unutursam ne olur?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başlayacak.

Optik formu doldurmak üzerindeki verilerin doğru okunması amacıyla oldukça önemli ve dikkatlice yapılması gereken bir iştir. Bireyler sınavlara girmeden önce optik formun nasıl hem doğru hem de hızlı bir şekilde doldurulmasına dair püf noktaları araştırır.

Optik formu doğru doldurabilmek için formun üzerinde hangi bilgilerin yer aldığını bilmek gerekir. Form bir kağıttan oluşmaktadır. Üzerinde ise ilgili bireyin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, sınıfı, numarası gibi sınava ait bazı kişisel bilgiler bulunmaktadır.

Bu bilgiler haricinde sınav esnasında kitapçıkta bulunan soruların cevaplarının işaretleneceği küçük yuvarlak kutucuklar bulunur. Bu kutucuklar her derse özgü olarak şekilde form üzerinde kategorilere ayrılır. Bu sayede öğrencinin işi kolaylaşır.

Örneğin Türkçe dersinin kutucukları Türkçe şeklinde belirtilir. Optik form doldurma işlemini bu bilgiler kapsamaktadır. Form doldurulurken kodlama sistemiyle doldurulur. Yani birey bu yuvarlak kutucukları tek tek doldurur.