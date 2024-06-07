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YKS OBP kaç puan getirir? YKS OBP HESAPLAMA 2024: YKS'de devlet kaç puan veriyor? Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi, kırılır mı?

Türkiye'de üniversiteye giriş sınavı olan YKS, milyonlarca öğrencinin hayatını şekillendiren önemli bir süreçtir. Bu sınavda öğrencilerin başarılarını artıran unsurlardan biri de Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak bilinir. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır ve hangi puan türüne eklenir? İşte 2024 YKS için OBP hakkında bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:16 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:16
YKS OBP kaç puan getirir? YKS OBP HESAPLAMA 2024: YKS’de devlet kaç puan veriyor? Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi, kırılır mı?

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2024 YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) katılacak olan milyonlarca öğrenci, üniversiteye girişte önemli bir rol oynayan Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) merak ediyor. Peki, YKS puanlarına OBP ekleniyor mu? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir? İşte MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen OBP hesaplama detayları!

OBP NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerden aldıkları notlar, sınav başarıları ve diğer akademik performansları OBP'nin hesaplanmasında kullanılır.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI HESAPLAMA

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda OBP'ye dair merak edilen tüm ayrıntılar belirtildi.

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.


Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

OBP TYT'YE Mİ, AYT'YE Mİ EKLENİR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TERCİH YAPIP KAYIT OLUNCA VEYA OLMAYINCA OBP DÜŞER Mİ?

2023-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen (kayıt olsun veya olmasın) veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2024-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2023-YKS'de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecektir.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP bu puanlara nasıl eklenecek ve ek puanlar nasıl hesaplanacaktır?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde
yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de, Tablo 3C'de ve
Tablo 3D'de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP'nin 0,06 katsayısı ile çarpımından
elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir.

Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1
kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

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