SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce adayın heyecanla beklediği üniversite tercih maratonu da start aldı. Hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşmak isteyen gençler, tercih sürecinin detaylarını araştırmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:43 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:43
YKS kontenjan kılavuzu 2024! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS puan ve sıralamaya göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, heyecanla bekledikleri tercih dönemine artık sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen adaylar, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını incelemeye koyuldu.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024); bilinen adıyla üniversite sınavı sonrası adaylar puanlarına kavuştu. Sonuç belgelerine erişen adaylar üniversite tercihleri için geri sayımda.

YKS SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


YKS 2024 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.


YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Miçotakis’in Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm hezeyanı! Ankara’nın zeytin dalını hiçe saydı AB’ye sığındı: Helenizm mücadeleyi bırakmayacak
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor? Harris dışında olası adaylar kimler?
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Belirgin bir düşüş öngörüyoruz
Son dakika: Dilan Polat’ın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Joe Biden öldü mü? Trump rövanşından neden vazgeçti? ‘Yarıştan çekilmeyeceğim’ diyordu: Başkan’ın son 48 saatinde neler oldu?
Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar
CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz
Avrupa’da kura günü! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
SON DAKİKA