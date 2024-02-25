YKS geç başvuru ne zaman 2024? ÖSYM AYT TYT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? YKS’ye kaç gün kaldı?

YKS'ye katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci de belirlendi. Geç başvuru işlemleri, 5 Mart 2024 Salı günü başlayacak ve 7 Mart 2024 Perşembe günü sona erecek. Geç başvuru sürecinde adaylar, başvuru ücretinde yüzde 50'lik bir zamla karşılaşacaklar.

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSMY tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YKS başvuru işlemleri 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlayacak, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.