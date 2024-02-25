YKS geç başvuru ne zaman 2024? ÖSYM AYT TYT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? YKS’ye kaç gün kaldı?

Geçen yıl YKS'de sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin toplamına girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti alıyordu.
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 5-7 Mart 2024 tarihlerinde ödenecek.
YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?
YKS TYT sonuçta 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT kayıtları ise 9 Haziran 2024'de düzenlendi.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuzların ve satışı yapılmayacaktır.
Aday başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.