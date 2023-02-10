YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? YKS yeni başvuru ve sınav TAKVİMİ 2023! YKS kaldırılan konular soru dağılımı... AYT TYT Fizik, Kimya...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında yüzbinlerce adayın hazırlıkları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla okullar tatil edilirken gözler ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlara çevrildi. Peki YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? YKS yeni başvuru ve sınav TAKVİMİ belli oldu mu 2023? YKS kaldırılan konular neler, soru dağılımı nasıl?
YKS 2. DÖNEM KONULARI KALDIRILDI!
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca adayı ilgilendiren flaş kararı duyurdu. Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.
YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının 2023 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.
Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.
ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada da "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.