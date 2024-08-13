YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024! YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat doğuyor. ÖSYM, boş kalan kontenjanları belirleyip YKS ek tercih sürecini başlatacak. Bu süreçte adaylar, boş kalan kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapabilecekler.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.