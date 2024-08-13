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YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024! YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları ek tercih sürecine yönelik araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından belirlenen boş kontenjanlar sonrasında ek tercih süreci başlatılacak. Adaylar, bu süreçte tercih yaparak yerleşemedikleri üniversitelere girme şansı yakalayacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar yayımlandı mı? ÖSYM'nin duyurularını takip eden adaylar, bu kritik süreçte doğru tercih yapabilmek için sabırsızlanıyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 16:49 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:49
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024! YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

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2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat doğuyor. ÖSYM, boş kalan kontenjanları belirleyip YKS ek tercih sürecini başlatacak. Bu süreçte adaylar, boş kalan kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapabilecekler.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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