YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden çıktı? 2024 YKS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

2024 YKS'de birinci olan öğrenciler merak konusu oldu. Peki, YKS birincisi kim oldu? 2024 YKS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı? YKS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? İşte detaylar!
2024 YKS'de birinci olan öğrenciler merak konusu oldu. Peki, YKS birincisi kim oldu? 2024 YKS kaç kişi full yaptı, tam puan aldı? YKS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? İşte detaylar!
YKS 1.Sİ KİM OLDU?
TEMEL YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİSİ:
Süleyman Mete Genç (Özel Mersin Elit Kolejı-Mersin)
ALAN YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİLERİ
EŞİT AĞIRLIK
Berra Kuruş- Galatasaray Lisesi- Galatasaray Üniversitesi
SAYISAL ALANI:
Arda Taşdemir- Cemil Meriç Fen Lisesi- Elazığ
SÖZEL ALANI:
Fatih Emre Düzcan- Özel Riza Bahçehir Anadolu Lisesi
YABANCI DİL
ALMANCA
Sevgi Kırmızıbekmez- Kabataş Erkek Lisesi
ARAPÇA
Yusuf Salih Orhan- Kartal İmam Hatip Lisesi
FRANSIZCA
Yunus Emre Aydoğan- ÇAPA Fen Lİsesi
İNGİLİZCE
Mehmet Alp Güneş- Atatürk Fen Lisesi
RUSÇA
Safiye Yaşar- Ayrancı Anadolu Lisesi
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.