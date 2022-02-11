Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 11.02.2022 23:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 23:39
    ABONE OL

    YKS baraj puanı kaç? YKS’de baraj puanı kalktı mı? 2022 üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek? 2022 YKS başvurusu kılavuzu…

    Üniversite hayali kuran binlerce kişi YKS baraj puanı kaç? YKS’de baraj puanı kalktı mı sorularının yanıtlarını araştırır oldu. 2022 üniversite sınavı için başvurular alınmaya başlandı ve nasıl, nereden yapılacağı, 2022 YKS başvurusu kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı öğrenilmek isteniyor. Peki 2022 üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek? YÖK’den baraj puanı ile ilgili önemli açıklamalar da geldi. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    YKS baraj puanı kaç?

    Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında YKS baraj puanı kaç? YKS'de baraj puanı kalktı mı? 2022 üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek? 2022 YKS başvurusu kılavuzu yayınlandı mı? yer alıyor. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından YKS ile ilgili sorular da gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte üniversite sınavı baraj puanına dair tüm detaylar...

    YKS'DE BARAJ PUANI KALKTI MI?

    2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

    ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.

    TYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU 2022?

    Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

    Öte yandan 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15

    YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15

    YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45

        2022 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: - "2022-YKS başvuru kılavuzu 'https://osym.gov.tr' sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz"

        ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.

        Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.

        Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

        YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınav tarihlerini ve sürelerini de açıkladı.

        Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran'da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

        Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

        Bu arada, kılavuzda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek.

        2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

        Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üniversite sınavında baraj puanı kalktı
        Haberler Eğitim YKS baraj puanı kaç? YKS’de baraj puanı kalktı mı? 2022 üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek? 2022 YKS başvurusu kılavuzu…
            SON DAKİKA