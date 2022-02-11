Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında YKS baraj puanı kaç? YKS'de baraj puanı kalktı mı? 2022 üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek? 2022 YKS başvurusu kılavuzu yayınlandı mı? yer alıyor. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından YKS ile ilgili sorular da gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte üniversite sınavı baraj puanına dair tüm detaylar...
YKS'DE BARAJ PUANI KALKTI MI?
2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.
TYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU 2022?
Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.
Öte yandan 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45