YKS AYT A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı! 2024 YKS AYT SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR osym.gov.tr | Edebiyat, Matematik, Geometri...

YKS SORU VE CEVAP SORGULAMA
YKS soruları ve cevap anahtarı, internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar, internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla Temel Yeterlilik Testi (TYT) soruları ve cevaplarına kolayca ulaşabilecekler.
ÖSYM, YKS cevap anahtarını osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşacak. Cevap anahtarı duyurusu, resmi web sitesinin yanı sıra ÖSYM'nin sosyal medya hesapları üzerinden de yapılacak. Bu sayede, adaylar sınav sonuçlarını ve doğru cevaplarını hızlı bir şekilde öğrenebilecekler.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.