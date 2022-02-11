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    • Eğitim
    • 11.02.2022 09:59
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    • 11.02.2022 10:01
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    YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

    Üniversite hayali kuran binlerce gencin beklediği gün geldi. YKS başvuruları bugün itibariyle başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında anlaşmalı bankaların şubeleriden, ya da ATM'den yapılacak. Dileyenler de ATM ve ya şubelere hiç gitmeden online ödeme yapabilecek. Peki YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? İşte ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı: Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

    YKS ATM para yatırma nasıl yapılır?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 yılında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için YKS'de ter dökecek olan adaylar heyecanla başvuru dönemini bekliyordu. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin başvuru kılavuzu da yine ÖSYM tarafından yayınlanacak. Başvuru sürecinde en çok araştırılan konuların başında YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? sorusu yer alıyor. ÖSYM online sınav ücretini Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf ve diğer bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve de online ödeme sayfasından alıyor. İşte detaylar...

    YKS 2022 NE ZAMAN?

    YKS sınavı 3 oturumda şu tarihlerde gerçekleştirilecek;

    1. Oturum (TYT): 18.06.2022

    Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

    2. Oturum (AYT): 19.06.2022

    Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

    3. Oturum (YDT): 19.06.2022

    Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

    YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu henüz yayınlamadı.

    YKS ATM PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

    ÖSYM sınav ücretleri aşağıdaki bankalara ve şubelere yatırılmaktadır;

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylarhariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        ÖSYM ONLİNE ÖDEME EKRANI

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
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        Haberler Eğitim YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...
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