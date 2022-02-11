YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 yılında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için YKS'de ter dökecek olan adaylar heyecanla başvuru dönemini bekliyordu. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin başvuru kılavuzu da yine ÖSYM tarafından yayınlanacak. Başvuru sürecinde en çok araştırılan konuların başında YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? sorusu yer alıyor. ÖSYM online sınav ücretini Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf ve diğer bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve de online ödeme sayfasından alıyor. İşte detaylar...