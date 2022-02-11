YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 yılında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için YKS'de ter dökecek olan adaylar heyecanla başvuru dönemini bekliyordu. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin başvuru kılavuzu da yine ÖSYM tarafından yayınlanacak. Başvuru sürecinde en çok araştırılan konuların başında YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? sorusu yer alıyor. ÖSYM online sınav ücretini Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf ve diğer bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve de online ödeme sayfasından alıyor. İşte detaylar...
YKS 2022 NE ZAMAN?
YKS sınavı 3 oturumda şu tarihlerde gerçekleştirilecek;
1. Oturum (TYT): 18.06.2022
Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022
2. Oturum (AYT): 19.06.2022
Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022
3. Oturum (YDT): 19.06.2022
Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu henüz yayınlamadı.
YKS ATM PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM sınav ücretleri aşağıdaki bankalara ve şubelere yatırılmaktadır;
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)