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YKS A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları osym.gov.tr! YKS (TYT AYT) SÖZEL SAYISAL KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında gerçekleştirilen TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) soruları ile cevap anahtarları yayımlandı. A, B, C ve D kitapçıklarına ait sorular ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 19:04 Güncelleme 09 Haziran 2024, 19:04
YKS A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları osym.gov.tr! YKS TYT AYT SÖZEL SAYISAL KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar için müjdeli haber! ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kitapçıklarının (A, B, C, D) soru ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinde erişime açtı.

2024 -YKS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'na 9 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TYT-AYT-YDT SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS YDT 2024 A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı PDF indir! osym.gov.tr YDT 2024 soru cevapları! Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça...

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