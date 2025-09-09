SON DAKİKA
YKS 3. Tercih Olacak mı, Ne Zaman? 2025 Ek Yerleştirme Sürecinde Son Durum

Üniversite hayali kuran binlerce aday, boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemini bekliyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte taban puanlar, kontenjan sayıları ve tercih şartları netleşecek.

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 17:52
Üniversite hayali kuran adayların gözü, ÖSYM'nin ek tercih duyurusuna çevrildi. 2025 YKS'de merkezi yerleştirmede boşta kalan kontenjanlara ek tercih hakkı tanınacak ancak adayların merak ettiği "3. tercih" için yeni bir dönem bulunmuyor.

3. Tercih Uygulaması Var mı?

Adayların sıkça sorduğu "3. tercih hakkı olacak mı?" sorusu, geçmiş yılların verileri incelendiğinde netlik kazanıyor. ÖSYM uygulamasında süreç şu şekilde işliyor:

  1. Merkezi yerleştirme

  2. Ek yerleştirme (ek tercih)

Bu iki aşamanın dışında "3. tercih" başlığıyla ayrı bir dönem bulunmuyor. Yani ek tercih, adaylara verilen son hak konumunda. 2024 yılında da sistem bu şekilde işlemiş, ek tercihler 6–11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 19 Eylül 2024'te açıklanmıştı. Bu örnek dikkate alındığında 2025 yılında da benzer bir takvimin izleneceği ve üçüncü bir tercih döneminin açılmayacağı öngörülüyor.

Ek Tercih Ne Zaman Başlayacak?

2025 yılı için ek tercih tarihi resmen duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında ek yerleştirme süreci genellikle Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında başlıyor. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde ek yerleştirme kılavuzunu yayımlaması ve başvuru ekranını açması bekleniyor. Adayların bu nedenle ÖSYM'nin duyuru sayfasını ve Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Kimler Ek Tercih Yapabilir?

Ek tercih süreci tüm adaylara açık değil. ÖSYM'nin kılavuzuna göre:

  • İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşen adaylar (açıköğretim dahil) ek tercih yapamaz.

  • Yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkını kullanabilir.

  • İlk yerleştirmede hiç tercih yapmayanların durumu yıllara göre farklılık gösterebilir; bağlayıcı olan yalnızca ilgili yılın ek tercih kılavuzu olacaktır.

Ek Tercihte Dikkat Edilecek Noktalar

Ek tercih döneminde adayların karşısına çıkan en kritik unsur, boş kontenjanlar oluyor. Üniversitelerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dolmayan veya kayıt yapılmayan kontenjanlar ÖSYM tarafından açıklanıyor. Bu kontenjanlar arasında seçim yapılırken şu hususlara dikkat edilmeli:

  • Taban Puanlar ve Başarı Sırası: Ek tercih döneminde de taban puan ve başarı sırası şartları geçerliliğini koruyor.

  • Boş Kontenjan Listeleri: ÖSYM'nin kılavuzunda Tablo-3 (ön lisans) ve Tablo-4 (lisans) tabloları yayımlanıyor. Bu listeler, en küçük ve en büyük puan aralıklarını içeriyor.

  • Özel Koşullar: Burs, hazırlık sınıfı, yabancı dil şartı veya kontenjan sınırlaması gibi özel koşullar mutlaka incelenmeli.

  • Ücret ve Başvuru Yöntemi: Ek tercih ücreti ve başvuru yöntemi ÖSYM kılavuzunda açıklanacak. 2024'te başvurular yalnızca AİS üzerinden alınmıştı.

Adaylara Tavsiyeler

  • ÖSYM'nin resmi duyurusu yayımlanmadan kulaktan dolma bilgilere güvenmeyin.

  • Kontenjanlar açıklandığında tercih listenizi oluştururken önceliklerinizi ve puan aralıklarınızı iyi belirleyin.

  • Ek yerleştirme, adaylara tanınan son fırsat olduğu için tercihleri bilinçli yapmak gerekiyor.

  • Kılavuzda yer alan özel koşulları mutlaka okuyun; aksi halde yapılan tercih geçersiz olabilir.

