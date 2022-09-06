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    • Eğitim
    • 06.09.2022 23:19
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    • 06.09.2022 23:19
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    YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı?

    YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. İşte, 2022 YKS ek tercihleri ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS 3. tercih ne zaman yapılacak?

    YKS ek tercihi yapacak adaylar konuyla ilgili detayları merak ediyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler.

    YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmasının ardından 2022 YKS ek terich tarihleri duyuruldu.

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

        2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

        YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

        YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

        YKs ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

        YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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        Haberler Eğitim YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı?
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