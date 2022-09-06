YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı?

YKS ek tercihi yapacak adaylar konuyla ilgili detayları merak ediyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler.