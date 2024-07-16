YKS 240-250-260-280-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YKS 2024 taban puanları: En düşük puanlı bölümler hangileri?

YKS sonuçları, birçok öğrenci için üniversite tercih döneminin başlaması anlamına geliyor. YKS sınavında baraj puanı uygulamasının kaldırılması, daha düşük puan alan öğrenciler için de üniversite kapılarını aralıyor.
YKS sonuçları, birçok öğrenci için üniversite tercih döneminin başlaması anlamına geliyor. YKS sınavında baraj puanı uygulamasının kaldırılması, daha düşük puan alan öğrenciler için de üniversite kapılarını aralıyor.
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.