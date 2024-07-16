YKS 240-250-260-280-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YKS 2024 taban puanları: En düşük puanlı bölümler hangileri?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

YKS sonuçları, birçok öğrenci için üniversite tercih döneminin başlaması anlamına geliyor. YKS sınavında baraj puanı uygulamasının kaldırılması, daha düşük puan alan öğrenciler için de üniversite kapılarını aralıyor.

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI? Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.