YKS 2024 sınavı ne zaman? TYT, AYT ve YDT saat kaçta, kaç dakika sürecek? 2024 üniversite sınavı oturum süresi ve saatleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, adaylar ve veliler sınav detayları hakkında araştırmalar yapıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav, bu cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Toplamda 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. İşte sınavın detayları...
YKS TYT AYT YDT OTURUMLARI
🔴 TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
🔴 AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
🔴 YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT'DE
🔴 Türkçe Testi,
🔴 Sosyal Bilimler Testi,
🔴 Temel Matematik Testi
🔴 Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.