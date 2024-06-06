YKS 2024 sınavı ne zaman? TYT, AYT ve YDT saat kaçta, kaç dakika sürecek? 2024 üniversite sınavı oturum süresi ve saatleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, adaylar ve veliler sınav detayları hakkında araştırmalar yapıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav, bu cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Toplamda 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. İşte sınavın detayları...