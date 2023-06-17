YKS 2023 iptal edilen soru var mı? TYT hangi sorular iptal edilecek? Tartışmalar başladı! Mona Rosa, Eyfel Kulesi, Maskelenmiş depresyon...

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Türkçe sorularının oldukça zor olduğunu belirten adaylar sınav bitiminin ardından birçok soruyu tartışmaya açtı. Türkçe sorularından 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, masanın üzerindeki kahve fincanı, Eyfel Kulesi sorularının sosyal medyada gündem olmasıyla bu soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.