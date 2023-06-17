YKS 2023 iptal edilen soru var mı? TYT hangi sorular iptal edilecek? Tartışmalar başladı! Mona Rosa, Eyfel Kulesi, Maskelenmiş depresyon...

YKS'de iptal edilen soru var mı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte YKS 2023 TYT oturumunda en çok tartışılan sorular...
YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?
Türkçe sorularının oldukça zor olduğunu belirten adaylar sınav bitiminin ardından birçok soruyu tartışmaya açtı. Türkçe sorularından 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, masanın üzerindeki kahve fincanı, Eyfel Kulesi sorularının sosyal medyada gündem olmasıyla bu soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.
Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?
2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı. 2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.