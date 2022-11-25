YKS 2023 ERTELENDİ Mİ, NEDEN? YKS sınav tarihi değişti mi? ÖSYM son dakika duyuru! GÜNCEL YKS sınav takvimi!

Son dakika ÖSYM haberleri... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacağını duyurdu. Seçim zamanına denk gelme düşüncesiyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak koonusu oldu. Peki YKS 2023 ERTELENDİ Mİ, NEDEN? YKS sınav tarihi değişti mi? İşte ÖSYM son dakika duyurular! GÜNCEL YKS sınav takvimi!
YKS 2023 ERTELENECEK Mİ, NEDEN?
YKS 2023 sınavı ve başvuru tarihleri ertelenecek mi sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik konu hakkında "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi.
Çelik'in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.
Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."
Buna göre;