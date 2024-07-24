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YKS 2-4 yıllık en düşük puanlı bölümler hangileri 2024? 130-140-150-160-180-190-200-250-300-350 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci için tercih heyecanı da başlamış olacak. Özellikle 130 ile 350 puan aralığında sonuç elde eden adaylar, "Hangi üniversiteye girebilirim?" sorusunun cevabını arıyor. İşte merak edilen başarı sıralaması ve kontenjanlar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:23 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:23
YKS 2-4 yıllık en düşük puanlı bölümler hangileri 2024? 130-140-150-160-180-190-200-250-300-350 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

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YKS maratonunu geride bırakan adaylar için şimdi yeni bir dönem başlıyor. Tercih süreci için kollarını sıvayan öğrenciler en düşük puanla hangi üniversiteye yerleşebileceklerini araştırıyor. İşte merak edilenler...

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

130-140-150-160-180-190-200-250-300-350 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

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