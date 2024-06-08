YKS 150-160-170-180-200-210-220-250-300 puanla hangi üniversiteye gidilir 2024? TYT 16-20-25-40-50-60-65 net kaç puan eder? Kaç net, kaç puan?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 milyondan fazla adayın katılımıyla üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından, öğrenciler netlerini hesaplayarak puan ve sıralama tahminlerine odaklandı. Peki, YKS'de kaç net kaç puan getirir? İşte, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için netlere göre puan hesaplama tablosu!

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların, AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

2024 YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

TYT ve AYT oturumlarındaki testlerde yaptığınız doğru-yanlış sayıları ve diploma notunuza göre 2024 YKS'de aldığınız puan hesaplanır. TYT, SAY, EA ve SÖZ olmak üzere puan türünüze göre hesaplama gerçekleştirilir. Ham puan ve yerleştirme puanlarınız ayrı ayrı hesaplanır.

2024 TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 YKS'ye katılan tüm öğrenciler için 1. Oturum olan TYT'ye girmek zorunludur. 2024 TYT'ye katılmayan adayların puan hesaplamaları yapılamaz. Ön lisans için TYT yeterlidir. Lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar hem TYT hem AYT oturumlarına katılmalıdırlar.

2024 TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır. 2024 TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur. 2024 YKS puanı hesaplanırken TYT'nin %40'ı hesaplamaya dâhil edilir.

2024 AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

YKS HAM PUAN (NET SAYISI) NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.