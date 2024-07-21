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Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? MEB 2024 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları! LGS yerleşemeyenler ne olacak?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, LGS tercih sonuçları gündemiyle birlikte merak edildi. Tercih sonuçlarının ardından nakil işlemi yapmak isteyen adaylar konuya ilişkin "Yerleştirmeye esas nakil nedir? 2024 yerleştirmeye esas nakil başvurusu nereden, ne zaman yapılır?" sorularına yanıt arayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 12:52 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 12:52
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? MEB 2024 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları! LGS yerleşemeyenler ne olacak?

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Yerel yerleştirme ile lise öğrenimine hak kazanan öğrenciler ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilir. Yerel yerleştirmede belirli kriterler bulunmaktadır. Peki, 2024 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS PUANI OLMADAN, OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER

Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor.
Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.

2024 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER İÇİN TIKLAYIN

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

LGS YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır.

Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.

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