YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 📢YDS sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM YDS sonucu sorgulama ekranı!

YDS sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Duyurunun üzerine sınava giren binlerce vatandaş 'YDS sonuçları açıklandı mı?' Sorusunu araştırmaya başladı. Peki YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS sonuçlarına ilişkin detaylar takvim.com.tr'de...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
SONUÇLARA DAİR
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.