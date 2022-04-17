📢YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS sonucu sorgulama ekranı!

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonbahar dönemi sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, tarafından gerçekleştirilen YDS'nin sonuçları için net tarih vermişti. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
SONUÇLARA DAİR
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.