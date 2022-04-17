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    • Eğitim
    • 17.04.2022 21:13
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    • 17.04.2022 21:13
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    📢YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS sonucu sorgulama ekranı!

    YDS sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Duyurunun üzerine sınava giren binlerce vatandaş 'YDS sonuçları açıklandı mı?' Sorusunu araştırmaya başladı. Peki YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS sonuçlarına ilişkin detaylar takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    YDS sonuçları açıklandı mı 2022?

    Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonbahar dönemi sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, tarafından gerçekleştirilen YDS'nin sonuçları için net tarih vermişti. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

    SONUÇLARA DAİR

    İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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