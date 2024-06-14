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Yaz tatili ne zaman bitiyor, 3 ay mı sürecek? Okullar ne zaman açılacak 2024? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı olan 2024-2025 için çalışma takvimini yayımladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin merakla beklediği takvime göre, eğitim yılının detayları netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak 2024? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 14:28 Güncelleme 14 Haziran 2024, 14:29
Yaz tatili ne zaman bitiyor, 3 ay mı sürecek? Okullar ne zaman açılacak 2024? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi 2024!

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için detaylı çalışma takvimini açıkladı. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği takvime göre, yeni eğitim dönemi planlaması yapılabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024-2025?

2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak, 17 Ocak 2025 Cuma sonlanacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilere 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri yapılacak.

YENİ EĞİTİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili de 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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